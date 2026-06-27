初夏のモスクワは、“黒煙”に包まれていた――。6月16日と18日、ウクライナによる大規模ドローン攻撃により、モスクワ郊外の石油精製施設が炎上したのだ。「ウクライナによる長距離ドローン攻撃が活発化しています。18日以外にも、25日夜には化学工場が攻撃の対象となりました。これまで、戦争を身近に感じていなかったロシア国民にとって衝撃的です。特に石油関連施設への攻撃の影響は大きく、一般市民へのガソリン販売が止ま