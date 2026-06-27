◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２阪神（２７日・マツダスタジアム）広島が接戦をものにし、４月１７日以来の４位に浮上した。同点の８回１死一、三塁から坂倉が右前へ決勝打を放った。４番はリーグ戦再開後は４戦無安打で、快音が止まっていた主砲が試合を決めた。先発・床田は４回６安打２失点（自責１）で４勝目を逃した。球団では１９５２年９月１２日の名古屋戦（松山市営）の長谷川良平以来となる「７番・投手」の出場。