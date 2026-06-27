元ＡＫＢ４８のメンバーで、タレントの倉持明日香が２７日、大阪・交野市で開催された「交野天の川プロレス」のリング上で、結婚をサプライズ発表した。この日、自身のＸとインスタグラムを更新。大ファンと公言する元プロレスラーの小橋建太さんに証人を務めてもらったことを明かし、喜びのコメントを掲載した。【インスタグラムへの投稿全文】この度、ご縁があり結婚いたしました！今回、婚姻届の証人を小橋さんにお願いいた