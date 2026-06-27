1次リーグF組スウェーデン戦サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。スウェーデンとの1次リーグ最終戦でのジャッジを巡り、困惑の声が上がっている。1-1のドローとなった25日（同26日）のスウェーデン戦。主審のジャッジに納得いかないファンが続出した。前半5分、前田大然が相手のパスをカットしてド