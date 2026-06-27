ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の木村慧人のレアな姿にファンはくぎ付けになった。６月２５日にフジテレビ系音楽番組「ＳＴＡＲ」に出演した木村は２７日までにインスタグラムで「ありがとうございました！また出演できるように頑張ります」とつづり、衣装姿での記念ショットをアップ。続けて「パック中写真も載せちゃお」と記して、髪の毛をくくって、顔にパックを貼っている木村のメイク中の姿を公開