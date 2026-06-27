「マイケルを殴ったことはない。鞭打っただけだ」。【画像】虐待、不倫、隠し子…息子を苦しめた父と少年時代のマイケル・ジャクソン「キング・オブ・ポップ」を描いた伝記映画『マイケル』の裏の主役こそ、アカデミー賞候補の名優が演じる父ジョー・ジャクソン。「世界一有名な大家族」の輝かしいスターダムの裏には、おそろしい暴力があったのだ。ジョー・ジャクソン後に「ジャクソン5」となる息子たちへの過酷な指導ジョー・