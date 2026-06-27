なぜ、医学・医療において性差を考慮する必要があるのか？女性の健康に特化した初の国の研究・診療拠点「女性の健康総合センター（ICWH）」でセンター長をつとめる小宮ひろみ氏が、性差医療の意義を解説する（取材・構成秋山千佳）。【画像】国立成育医療研究センターを視察する高市早苗氏◆◆◆男性の体が「デフォルト」とされてきた男女の体は、細胞ひとつ取っても違うことをご存じでしょうか。細胞の核には染色体があ