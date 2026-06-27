国立大学の名誉教授として、長年教壇に立ち続けてきた郄倉良一氏（70）。知性の最高峰にいたはずの彼が、SNSで出会った見知らぬ美女の言葉に溺れ、総額925万円を騙し取られる事態に陥った。【写真】この記事の写真を見る（2枚）銀行員の必死の警告すら「邪魔なもの」と切り捨て、自ら破滅へのボタンを押してしまったのはなぜか？彼の「心の穴」を巧妙に突いた「ロマンス詐欺」の実態を、新刊『70歳の法学者が、なぜロ