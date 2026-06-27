◇プロ野球 セ・リーグ 広島 3-2 阪神(27日、マツダスタジアム)2試合が中止となり、23日以来の試合に臨んだ広島。この日は一進一退の攻防のすえ、首位阪神に勝利しました。先発マウンドにあがったのは床田寛樹投手。2回には先頭への四球と連打で無死満塁のピンチを招き、ゴロの間に先制点を献上します。それでもすぐさま打線が奮起。3回には名原典彦選手が先頭で打席に向かい、対する先発・村上頌樹投手の3球目をとらえ、レフトへ