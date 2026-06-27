ABEMA的ニュースショーのMCを務める千原ジュニアが番組内で、「Uber Eats（ウーバーイーツ）」の配達員を副業にするお笑い芸人が多いことで起きる“ある現象”について語る場面があった 。【映像】M-1放送中にウーバーに起きる“異変”番組ではこの日、W杯日本代表の初戦で水道使用量に異変が起きたことを取り上げた 。中でもハーフタイムの笛が鳴った瞬間、使用量が爆上がりし、前の週をおよそ3割上回ったという。この話題