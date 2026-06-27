4月下旬に卵巣嚢腫と子宮筋腫の治療のために活動休止を発表していた「ガンバレ☆プロレス」の女子プロレスラー・まなせゆうな選手が、自身のインスタグラムを通じて、手術の完了と退院を報告しました。 【写真を見る】【 ガンバレ☆プロレス 】まなせゆうな選手卵巣嚢腫・子宮筋腫の手術を経て退院を報告「絶好調だぜ！」まなせさんは「3日巻いて退院しました」「本当は『ホチキスを取る日』『術後検査の日』『退院の日』で