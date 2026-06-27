前回のカタールW杯につづき、2大会連続で日本代表のボランチとして選出された田中碧（27）。イケメンで非常に攻撃力の高いボランチで、今回の北中米W杯では活躍が期待されている。田中とはいったいどんな選手なのだろうか。【衝撃画像】「可愛すぎる…」「スタイル抜群！」田中碧が交際宣言した“慶應卒の元人気アイドル”を写真で見る©JMPAカタールW杯での三笘への揺るぎない信頼田中は、生粋の川崎っ子だ。小学校に入