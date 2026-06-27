犬が突然攻撃的になる理由 普段は穏やかで人懐っこい犬であっても、突然、唸って威嚇したり、咬みつこうとしたり、攻撃的な一面を見せることがあります。 飼い主として不安を感じるかもしれません。犬が攻撃的になることには、必ず何らかの理由があります。 「危険だ」「問題だ」と決めつけるのではなく、愛犬がなぜ攻撃的になってしまうのか、その背景を理解することが大切です。 1.体調不良による防衛反応