台風7号がこのあと、関東にかなり接近する見込みです。関東では27日夜遅くにかけて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。台風7号の雨風のピークを迎えている千葉県館山市から中継です。館山市のホテルの屋上からお伝えします。館山市は、27日朝に台風8号が最接近して雨脚が非常に強くなっていましたが、日中は小康状態となっていました。ですがその後台風7号が接近してきて、また雨が強くなってきています。また時折強い風が吹くため