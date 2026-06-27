巨人のドラフト2位ルーキー、田和廉投手（23＝早大）が27日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。大好物を明かした。この日のテーマは「チャーハン」。放送翌日に40歳の誕生日を控える辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された田和は「一番おいしいチャーハンはここだ！っていうのはあります」と笑顔。「国分寺にある『淡淡（たんたん）』