オリックスは２７日、同日と２８日にほっともっとフィールド神戸で行われる楽天２連戦で、２４日に発生したベネズエラ地震への義援金の募金箱を設置すると発表した。場所は球場７番ゲート、外野ライト側のファンクラブ受付にて、２試合とも開門から七回裏終了まで。チームでは守護神マチャドと先発のエスピノーザがベネズエラ出身。球団は「皆様からお預かりした募金は公的機関等を通じて被災地にお届けします。被害に遭われた