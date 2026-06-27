台風7号、8号の接近と大雨に伴い京阪神エリアで27日始発から運転を見合わせていたJR西日本の線区では、午後から運転再開されているところがあります。 北陸線:米原～近江塩津間は午後3時39分に運転再開しました。 琵琶湖線:米原～河瀬間は午後3時55分に運転再開しました。 大和路線:王子～加茂間は午後3時34分に運転再開しました。 奈良線:城陽～奈良間は午後2時58分に運転再開しました。 い