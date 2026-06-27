戸田恵梨香が細木数子さんを演じたドラマ『地獄に堕ちるわよ』が4月下旬にネットフリックスで配信されてから約2か月。昭和の芸能界と裏社会を描いた濃密な内容は、令和の今の時代に改めて話題を呼んだ。【写真】『地獄に堕ちるわよ』で再注目、島倉さんが事務所社長に送っていた“直筆の手紙”「配信の開始直後、国内の週間視聴ランキングで2週連続1位を獲得。韓国や台湾など国外でもトップ10入りを果たしています」（テレビ誌ラ