歌手和田アキ子（74）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。緊急地震速報について語った。26日夜、山梨県富士河口湖町で震度6弱の地震を観測した。オープニングでこの話題に触れると、和田は「私ね、携帯がビービービー！ピーポピーポ！って鳴って。地震です！地震発生です！地震です！って」と携帯電話から流れた緊急地震速報のアラートに驚