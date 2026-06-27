読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。第一志望の企業のオンライン面接に挑んだ主人公。しかし、約束の時間になっても面接官は現れませんでした。ようやく始まった面接で明らかになった企業の本当の姿とは――。万全の準備で第一志望の面接へ就職活動が本格化するなか、私はずっと憧れていた第一志望の企業のオンライン面接を迎えました。この日のために企業研究を重ね、自己PRや志望動機も何度も練習してきたのです。