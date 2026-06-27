◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２７日・マツダ）阪神の先発・村上頌樹投手が、同点の８回に勝ち越しを許した。先頭の名原にこの日４安打目となる右前打を浴びると、菊池の送りバントで１死二塁。野間の左前打で一、三塁と傷口が広がり、坂倉に右前適時打を献上した。ここで及川に交代。１０９球の力投だったが、勝負どころで粘れなかった。