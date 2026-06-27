サンマルクカフェから、夏にぴったりの期間限定メニューが2026年7月3日（金）より登場します♡岡山県産シャインマスカットを使用した爽やかなスムージーをはじめ、新作ホットサンドやホットドッグ、一部店舗限定のパスタまでラインアップ。暑い季節でも食欲をそそるこだわりの味わいで、カフェタイムもランチタイムも充実すること間違いなし。この夏だけの限定メニューを詳しくご紹介します。 夏限