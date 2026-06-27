台風7号が、このあと、関東にかなり接近する見込みです。関東では、27日夜遅くにかけて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。台風7号は、東海地方の南の海上にあって、自動車並みの速さで東寄りに進んでいます。このあと27日夜にかけて、関東にかなり接近し、温帯低気圧に変わって28日には東へ離れる見込みです。関東では、台風の接近に伴って梅雨前線の活動が活発になっていて、各地で雨が降り続いています。24時間で降った雨の量は