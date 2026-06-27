俳優の勝村政信（62）が26日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）にゲスト出演。娘について語った。勝村はプライベートでの人生の転機について「やっぱり一番大きいのが子供が生まれたことですね。今年で29歳になったんですけれど。女の子なんですよ」と打ち明けた。家族に男性が多かったため娘が生まれ驚いたと言い、「全部が自分中心だったのが、全部が奪われるみたいに、愛おしさに。こんな気持ちが