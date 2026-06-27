今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が２７日の小倉１２Ｒで単勝２・１倍の１番人気タナスーペルノーバ（牡３歳、栗東・寺島）に騎乗し、今年のＪＲＡ７勝目、同通算１１１勝目を飾った。外枠から好スタートを決めてダッシュ良くハナを取り切ると、前半３Ｆ３４秒１のマイペースに持ち込む。手応え十分に直線を向き、あとは独壇場。二枚腰で後続を突き放し、鮮やかに逃げ切った。勝ち時計は１分８秒２（稍重）。今村聖奈は「