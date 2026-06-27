プロ野球のファーム・リーグは27日、ファーム交流戦のロッテ―日本ハム戦（市川）、中日―ヤクルト戦（ナゴヤ）が雨天中止。DeNA―広島戦（バッティングパレス相石スタジアムひらつか）と西武―ハヤテ戦（カーミニークフィールド）は台風接近の影響などで26日に中止が決まっており、ナイターを含めて残り3試合が行われた。オリックスは楽天戦（楽天モバイル最強パーク宮城）に3―1。先発・山口から5投手のリレーで、初回に四