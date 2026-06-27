8人が犠牲となった「松本サリン事件」から27日で32年。現場には献花台が設けられ、地元住民らが犠牲者を悼みました。1994年6月、オウム真理教の幹部らが長野県松本市内の裁判官の官舎を狙って猛毒のサリンをまき、住民8人が死亡、約600人が重軽症を負った「松本サリン事件」。静かな住宅街を襲った忌まわしい事件から32年、現場では献花台が設けられ、地元住民らがあらためて犠牲者を悼みました。住民女性は、「日々思い出すことが