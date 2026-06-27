熊本市の中心市街地を歩いていると、新しい店ができているなと感じること、ありませんか？2024年5月時点では、新型コロナの影響で空きテナントが増えていましたが、現状はどうなのか取材しました。 【写真を見る】中心市街地のテナント入居率が“過去最高水準”に！コロナ禍で解雇された人達の独立開業で「小箱」が人気熊本 2年で激変！入居率は過去最高水準 2024年5月の熊本市の中心市街地の様子を見ると、テナント募集の