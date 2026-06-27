能登半島地震で被害を受け休業が続いていた県能登少年自然の家が復旧作業を終え、セレモニーが行われました。和太鼓の力強い演奏で始まったオープンセレモニー。■山野知事「防災教育という視点からも、新たな学びを多くの人たちが来ていただけるのではないか（書道）能登高校書道部によるパフォーマンスも披露され、施設のリニューアルに華を添えました。小・中学生たちの海洋学習の拠点となってい