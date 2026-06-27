観音寺市役所 香川県の観音寺市議会は2026年8月8日、中学生を招いて意見交換会を開催します。 ワールドカフェ形式で行い、少人数のテーブルで、「観音寺市に足りないもの、あったらいいもの」「10年後、何があったら帰って来たいか」「市議会議員になったらやりたいこと」「自分たちのこれからのビジョン」について話し合います。出た意見やアイデアは、議場で発表します。意見交換会の後、議場や正副議長室な