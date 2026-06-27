リンクをコピーする

【函館記念】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/MHtqE7lpYoo テレビ東京・冨田有紀アナから『第62回 函館記念（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第62回 函館記念（GIII）枠順2026年6月28日（日）1回函館6日 発走時刻：15時20分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 バルナバ（牡4 斎藤新）2-2 ファウストラーゼン（牡4 小林美駒）2-3 ピースワンデュック（牡5