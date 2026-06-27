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【ラジオNIKKEI賞】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/BBpSp7MhyRQ テレビ東京・冨田有紀アナから『第75回 ラジオNIKKEI賞（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第75回 ラジオNIKKEI賞（GIII）枠順2026年6月28日（日）2回福島2日 発走時刻：15時45分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 ルージュボヤージュ（牝3 北村宏司）1-2 クカイリモク（牡3 F.ゴンサルベス