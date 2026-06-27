◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・ほっともっと神戸）オリックスは６月２４日にベネズエラで発生した地震について、２７、２８日の楽天戦（ほっともっと神戸）で義援金の募金箱を設置することを発表した。設置場所は同球場の７番ゲートインフォメーションと、外野ライト側のファンクラブ受付。開門から７回裏終了まで設置される。チームではエスピノーザとマチャドがベネズエラ出身。募金は公共機関などを通じ、被災地