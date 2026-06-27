◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２７日・マツダスタジアム）阪神・熊谷敬宥内野手が８回に代打で出場も、痛恨の送りバント失敗で好機をつぶした。同点で迎えた８回無死二塁、前川に代わって打席に立った。２球目を投前へ転がしたが、左腕・ハーンの好フィールディングで大山が三塁で憤死。藤川監督はリクエストを要求したが、判定は覆らず。好機を失った。２回１死二、三塁では、村上がスリーバントスクイズを失敗してい