AKB48の元メンバーでタレントの倉持明日香（36）が27日、自身のXを更新し、一般男性と結婚したことを発表した。証人は、大ファンを公言し親交もある元プロレスラー小橋建太氏にお願いしたと説明した。【写真】結婚した元AKB48の倉持明日香＆証人のプロレスラー小橋建太と2ショットXでは「ご報告です。結婚いたしました！本日、交野天の川プロレスのリングで発表の場をいただきました。そして、証人は私の神様小橋さんにお願い