庄司薫さんベストセラーとなった青春小説「赤頭巾ちゃん気をつけて」で知られる作家の庄司薫（しょうじ・かおる、本名福田章二＝ふくだ・しょうじ）さんが4月5日午後3時28分、老衰のため死去した。88歳。東京都出身。葬儀・告別式は関係者で行った。妻で2016年に死去したピアニスト中村紘子さんの公式サイトで発表された。1969年、学園紛争期の高校生の日常を軽やかに描いた「赤頭巾ちゃん気をつけて」が芥川賞を受賞。冗舌な