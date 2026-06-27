フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が27日、自身のインスタグラムを更新。筋力トレーニングの様子などを公開すると、ファンの視線が集中した。紀平は「Let’s work out..！！」「#筋トレ」などとつづって動画を投稿した。ジムでバランスボールを使った体幹トレーニングや、ダンベルで上半身を鍛える姿のほか、パートナー西山真瑚との氷上トレーニングの様子を公開。ファンからは様々なコメントが寄せられた。「凄い