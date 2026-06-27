柳井地区広域消防本部によると、山口県平生（ひらお）町で２６日夜に土砂崩れが発生し、土砂が流れ込んだ民家から２７日午後３時４５分頃、７０歳代の男性１人が心肺停止の状態で発見され、救急搬送された。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。