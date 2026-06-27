記者会見する栃木県那須町の平山幸宏町長＝27日午後、栃木県那須町1票差となった3月の栃木県那須町長選を巡り、県選挙管理委員会に当選無効と裁決された平山幸宏町長は27日、記者会見し、裁決の取り消しを求め東京高裁に提訴する方針を明らかにした。主な焦点になるのは、平山氏と、新人で落選した元町議小山田典之氏の姓と名が混在した「平山のりゆき」6票、「小山田ゆきひろ」10票の計16票とみられる。町選管は全票点検で無