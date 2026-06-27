◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽広島床田寛樹投手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム山崎福也投手▽オリックス森友哉捕手▽オリックス渡部遼人外野手▽西武外崎修汰内野手【出場選手登録抹消】▽西武茶野篤政外野手