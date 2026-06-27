Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２７日、育成型期限付き移籍していたＤＦ永野修都（２０）の移籍期間が満了し、ＦＣ東京へ復帰することを発表した。世代別代表として活躍してきた永野は、育成型期限付き移籍していたＪ３鳥取から２月に加入。百年構想リーグで１７試合に出場し、２月の月間ヤングプレーヤー賞にも選ばれた。ＦＣ東京に復帰するにあたり、永野はクラブを通じて「槙野監督のもと、藤枝の選手として共に戦いたいという思いも