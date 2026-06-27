６月２７日の小倉１２Ｒ・３歳上１勝クラス（芝１２００メートル＝８頭立て）で、今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝が、ジュウリョクピエロで制したオークス以来のＪＲＡ勝利を挙げた。自厩舎のタナスーペルノーバ（牡３歳、父ダノンプレミアム）で１番人気に応え、今年のＪＲＡ７勝目となった。勝ち時計は１分８秒２（稍重）。外枠から積極的に先手を奪った。大きくリードを保って直線へ。軽快な伸び脚で後続を突き放し、３馬