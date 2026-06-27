国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は6月26日、東京で記者会見に出席し、イランの核施設査察をめぐって、IAEAが既にイラン側と技術面での「予備的協議」を実施したことを明らかにしました。予備的協議は先週末にスイスで行われたとされています。グロッシ氏は、正式な協議が近く開始されることに期待を示しました。グロッシ氏はまた、米国とイランの間で結ばれた了解覚書により、IAEAの査察官にはイラン国内の関連地点に立