◇セ・リーグ阪神―広島（2026年6月27日マツダスタジアム）雨で3日連続中止を経て、4日ぶりの試合となった阪神だが、打線はお湿り気味。初回からチャンスはつくるが、なかなか得点につなげることができない展開に陥った。初回1死二塁で森下、佐藤輝が凡退すると、2回は敵失で先制しながら1死二、三塁で村上が3バントスクイズに失敗して、三塁走者・木浪が飛びだし、併殺。3回1死満塁も大山、前川が凡退。2点目を挙げた4