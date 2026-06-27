歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が27日、自身のインスタグラムを更新し、長女で女優・舞踊家の市川ぼたん（堀越麗禾＝14）の「朝ごはん待ち」ショットを公開した。「朝ごはん待ちの麗禾ちゃん、久しぶりの家族朝ごはんでウキウキしてます」とハートマークを付けて投稿。レストランのテーブルについて朝食が運ばれてくるのを待つぼたんのショットをアップした。テーブルにはナプキンやカトラリーが置かれ、ぼたんはお行儀良