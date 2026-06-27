古田敦也氏（60）が自身のYouTube「フルタの方程式」に出演。名球会に入れたいと思う2人の投手の名前を明かした。“もっと評価されていい選手”がトークテーマ。古田氏は五十嵐亮太氏（47）と日本ハムで現役の宮西尚生投手（41）の名前を挙げた。「この2人、900試合投げている。年間50試合投げても18年かかる。ケガなく投げるのは、なかなか難しい。ここの評価ってもっとされていい」と主張した。五十嵐氏は日米通算906