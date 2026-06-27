ヤクルト―中日戦は台風接近による悪天候で中止。ヤクルトでは80年6月29日〜7月3日以来46年ぶりに4試合連続中止となった。先発投手陣は神宮の室内練習場で練習を行い、野手は各自で調整した。精力的にバットを振り込んだ長岡は、疲れがたまる時期の中止にも「ファンの人のことを考えると喜んでいられない」と複雑な表情を浮かべた。試合間隔については「4日くらいは大丈夫。（体が）回復はする。プラスに捉えてやっていきたい