国際ワークショップで講演する原子力損害賠償・廃炉等支援機構の更田豊志廃炉総括監＝27日午前、福島県双葉町原子力損害賠償・廃炉等支援機構などは27日、事故発生から15年が過ぎた東京電力福島第1原発の廃炉の現状などを伝える国際ワークショップを福島県双葉町で開いた。機構の更田豊志廃炉総括監は講演で「廃炉はいまだに初期段階で、事故の検証は始まったばかりだ」と述べ、国際協力を強化し、事故から得た知見を広く共有す