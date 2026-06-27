◆パ・リーグ西武―日本ハム（２７日・ベルーナドーム）４月に右腰の手術を受けた西武・外崎修汰内野手が２７日、１軍に再合流。「腰の状態はもう大丈夫です。もう本当、『やってやるぞ』って気合が入ってる」と笑顔で意気込んだ。プロ１２年目の今季は開幕戦に「５番・ＤＨ」でスタメン出場。９試合に出場し打率２割、１本塁打、５打点という成績だった。４月２３日にコンディション改善を目的として「右Ｌ２／３経椎間孔