◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人＝雨天中止＝（２７日・横浜）巨人・泉口友汰内野手（２７）が２７日、横浜スタジアムで行われた１軍全体練習に参加した。２日連続でＤｅＮＡ戦が雨天中止となり、ナインとともに室内で打撃練習などで汗を流した。前日２７日は練習に参加せずに帰宅。橋上監督代行は「コンディションがあまりよくないということだったので、今日はどちらにしろ（試合があっても）休ませる予定でした」と、